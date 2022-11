Top of Mind 2022: Anhanguera leva prêmio na categoria EAD

Fundada em 1994, a instituição passou, em 2014, a fazer parte da Kroton Educacional, maior grupo de educação do Brasil

A Anhanguera Educacional foi o curso de EAD (ensino a distância) mais citado pelos entrevistados na pesquisa Top of Mind de 2022, repetindo o sucesso obtido nas últimas cinco edições. Fundada em 1994, a instituição passou, em 2014, a fazer parte da Kroton Educacional, maior grupo de educação do Brasil.

Com cursos de graduação, pós-graduação e de extensão em diversas áreas do conhecimento, a Anhanguera está presente em 30 diferentes unidades e polos do DF, com cursos presenciais, híbridos e a distância. No total, a instituição tem mais de 15 mil profissionais e professores, entre especialistas, mestres e doutores.