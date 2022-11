Thaís Imobiliária leva prêmio no Top of Mind 2022

A Thaís se consolida como a maior do Distrito Federal na locação. A empresa continua mantendo sua sede no Guará, na mesma QE 7

A Thaís Imobiliária atua no mercado de locação, administração e venda de imóveis desde 1978. Este ano, ela foi novamente Top of Mind, pela 12ª vez. A empresa administra, atualmente, mais de 3,5 mil imóveis em todo o Distrito Federal, fazendo parte da Rede Brasília de Imóveis, associação com mais de 20 imobiliárias que compartilham o mesmo banco de dados de venda e locação, visando agilidade em seus negócios. A Thaís se consolida como a maior do Distrito Federal na locação. A empresa continua mantendo sua sede no Guará, na mesma QE 7, como há 44 anos.

Os serviços da imobiliária incluem avaliação mercadológica; promoção por meio de placas, anúncios em jornais de grande circulação, sites e mala direta, levantamento cadastral dos interessados analisando aspectos financeiros e econômicos; contratos, adendos locatícios e renovações conforme legislação em vigor; vistoria no início da locação identificando o estado de conservação do imóvel; vistoria final a fim de averiguar o seu estado de conservação, solicitando os devidos reparos ao inquilino e propondo sugestões para a melhoria do imóvel; cobrança judicial e extrajudicial dos locatários e fiadores quando houver atraso nos pagamentos de aluguéis e encargos do imóvel; e promoção de ações de despejo por falta de pagamento e as de cobrança de aluguéis.

Para a venda de imóveis, a imobiliária oferece avaliação mercadológica; análise documental do imóvel e vendedor; promoção através de placas, anúncios em jornais de grande circulação, sites e mala direta; contratos de compra e venda, promessa de compra e venda e cessões de direito conforme legislação em vigor; acompanhamento e assessoria nos processos de financiamento bancário; e acompanhamento e assessoria na escrituração e registro do imóvel.