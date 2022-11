Slaviero ganha Top of Mind na categoria Concessionária Ford

Em 1964, o grupo abriu a primeira concessionária de veículos. O negócio surgiu para atender a demanda crescente por veículos F-100, Jipe Willys e carros de luxo

O Top of Mind da categoria Concessionária Ford foi para a Slaviero, com 3,4% das citações. O Grupo Slaviero nasceu anos antes da chegada a Brasília, com Fioravante Slaviero, imigrante italiano que começou o negócio em Irati, no centro-sul paranaense. Em Brasília e no Paraná, o grupo atua nas áreas de beneficiamento e comércio de madeira, produção de palitos de fósforo, comércio de cimento e revenda de veículos, caminhões e máquinas agrícolas e reflorestamento.

Em 1964, o grupo abriu a primeira concessionária de veículos. O negócio surgiu para atender a demanda crescente por veículos F-100, Jipe Willys e carros de luxo. Nos anos 70, a nova capital ganhava importância política e começava a criar um polo de desenvolvimento. Foi quando as vendas do Galaxie renderam à Slaviero o título de campeã da rede Ford.

A Slaviero aproveitou para modernizar suas instalações com o novo padrão Brand & Retail Ford, apresentando uma empresa moderna, ousada, elegante, transparente e diferenciada. Seu Parque Tecnológico, por exemplo, conta com equipamentos de última geração.