Shopping Risk leva prêmio no Top of Mind 2022

O Shopping Risk encara o momento de comprar os materiais escolares como muito especial para o estudante e sua família. Pensando nisso e em proporcionar o melhor para todos os clientes, eles escolhem as melhores marcas para que o resultado deste momento de compras seja o mais satisfatório possível. Os funcionários tratam os clientes de forma humana e descontraída, para que todos se sintam à vontade. Isso levou a rede ao quinto Top of Mind seguido, desta vez com 10,3% das citações.

A história do Shopping Risk acompanha o desenvolvimento de Brasília e da educação na Capital. Fundada em 1990, a empresa tem foco em abastecer a cidade com produtos de qualidade, originais e modernos. Hoje, tem com unidades nas regiões de Águas Claras, Ceilândia, Samambaia e Taguatinga, com o intuito de atender a todas as necessidades de seus clientes, garantindo satisfação e uma experiência incríveis.

A empresa oferece os melhores produtos e um atendimento de excelência. Tem como objetivo ser modelo na prestação de serviços no ramo da papelaria, livraria, material de informática e escritório. Dentre seus valores estão respeito, ética, integridade e transparência nos serviços prestados.