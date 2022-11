Shopping ID leva prêmio no Top of Mind 2022

Atualmente, o Shopping ID coleciona casos de sucesso que reduziram em 70% o tempo de retorno de resposta dos clientes nos canais digitais

Em 2022, o Shopping ID completa 15 anos de existência e recebe pela quinta vez o reconhecimento Top of Mind em Brasília. O espaço, que reúne mais de 40 lojas de mobiliário, serviços variados e alguns renomados restaurantes, embarca, este ano, no salto exponencial do setor de decoração para fortalecer os laços com os clientes e se consolidar no cenário regional.

No pós-pandemia e com o avanço das vacinações, o mercado se manteve aquecido, visto que os consumidores passaram a ter uma nova relação com o lar devido ao isolamento social exigido por quase dois anos. Essa situação desafiadora fez a marca diversificar as estratégias de marketing, sempre com o objetivo de se conectar com as pessoas de forma mais eficiente e com uma jornada de compra de móveis e decoração mais fluida.

Um dos pilares da nova estratégia de marketing do shopping, dentro do universo do digital, foi a gestão da reputação on-line da marca, que contribui na construção e manutenção da consciência, o chamado awareness.

O consumidor atual está mais digital do que nunca, buscando uma comunicação mais direta com as marcas, por meio de diversos canais, tais como redes sociais, plataformas de avaliação e reclamação, aplicativos de comunicação, buscadores, dentre outros.

A partir do momento em que a reputação virtual é construída, o feedback do cliente traz dados e promove importantes reflexões. Atualmente, o Shopping ID coleciona casos de sucesso que reduziram em 70% o tempo de retorno de resposta dos clientes nos canais digitais.

A empresa acredita que o pulo do gato para a construção de uma marca vencedora e com autoridade é conseguir enxergar as principais dores no processo de se diferenciar e se destacar aos olhos dos consumidores.