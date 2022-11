Sesc vence categoria no Top of Mind 2022

A presença nacional do Sesc possibilita que esteja sempre sintonizado com o público e atenda às demandas conforme as características de cada localidade

O Serviço Social do Comércio (Sesc) faz a ponte entre empreendedores e a população para proporcionar cooperação e, como objetivo final, a igualdade social. Integrante do Sistema da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomercio-DF), o Sesc desenvolve projetos em diversos setores, pautados por princípios como sustentabilidade e relevância social, tais como promoção de peças teatrais, shows, mostras audiovisuais e exposições, oferecimento de educação de nível básico e complementar, desenvolvimento de trabalho social com crianças e idosos e a criação de programas de esporte, recreação e turismo social.

“É motivo de orgulho para o Sesc-DF participar da premiação das empresas que mais se destacam em cada setor da economia do DF. Elas são marcas de excelência porque fazem a diferença na vida das pessoas. São exemplos a serem seguidos”, destaca o presidente da Fecomércio-DF, José Aparecido da Costa Freire.

A presença nacional do Sesc possibilita que esteja sempre sintonizado com o público e atenda às demandas conforme as características de cada localidade. Além das unidades situadas nas principais cidades do Brasil e em municípios do interior, o Sesc amplia o alcance de sua atuação por meio de unidades móveis, que circulam pelo País.

Também é pioneiro em projetos musicais. As primeiras bandas e orquestras foram criadas nos departamentos regionais em 2004, promovendo transformação social para milhares de jovens. Em novembro de 2022, a tradição foi contemplada com o livro Sesc Orquestras Jovens e Bandas de Música, que contém relatos de participantes de 11 iniciativas de todas as regiões do Brasil.

Por ideia do Departamento Nacional do Sesc, a Orquestra Jovem Nacional foi criada em 2019, para propiciar a vários talentos jovens aulas práticas e teóricas com professores que são referência em concertos no País. Em 2023, o projeto deve reunir 50 participantes durante o festival internacional de música da entidade, em Pelotas (RS), para realizar o terceiro encontro de coordenadores da ação.

HISTÓRICO DE ASSISTÊNCIAS

O serviço foi criado em 1946 pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Em sua primeira década de existência, as primeiras unidades, que mais tarde se tornariam departamentos regionais, foram instaladas no Nordeste, Norte e Sul, com direito a um hospital de tratamento contra tuberculose em Minas Gerais e duas colônias de férias nos estados de São Paulo e Pernambuco.

As principais áreas de atuação são: assistência, cultura, educação, lazer, saúde e sustentabilidade. Toda atuação é pensada em prol da formação de cidadãos mais plenos e integrados à vida do País. Esse é o grande diferencial da instituição, que oferece projetos e serviços variados A diversidade do brasileiro e a imensidão do País são refletidas em cada ação do Sesc.

Nos anos 1960, a instituição estabeleceu um serviço pioneiro, o trabalho social com idosos, que recebeu reconhecimento até da Organização das Nações Unidas (ONU) e continua ativa até os dias atuais, com cerca de 60 mil pessoas da melhor idade atendidas por ano. Foi nos anos 1970, contudo, que a popularidade do Sesc cresceu.

A marca criou os Centros de Atividades e Centros de Turismo e Lazer que a tornou conhecida nacionalmente pelos ginásios e quadras esportivas e pelas piscinas. Foi um período importante para cimentar a política de acesso dos trabalhadores de comércio a lazer com proposta educativa e inclusiva.

Atualmente, são marcas da gestão a preocupação com a sustentabilidade, balizada pela Política de Desenvolvimento Sustentável que define valores transversais para atuação. Na última década, o Sesc fortaleceu o apoio aos departamentos regionais de localidades com índices mais baixos de IDh e ultrapassou a marca de 6,5 milhões de pessoas matriculadas na rede.

Confirmando sua vocação assistencialista, a instituição ainda oferece o Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), que aplica recursos em educação básica continuada e ações educativas. Metade desses investimentos é destinado a ações sem custos para pessoas com renda familiar bruta de até três salários-mínimos.