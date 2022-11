Santa Lúcia leva categoria no Top of Mind 2022

Pelo segundo ano consecutivo, o Hospital Santa Lúcia Sul (HSLS) foi eleito entre os melhores hospitais do mundo no ranking “The World’s Best Hospitals 2022”

Primeiro hospital particular de Brasília, com mais de 50 anos de tradição, o Hospital Santa Lúcia tem uma história que se confunde com a da capital. Ele oferece aos seus pacientes uma das mais completas estruturas de atendimento, com a excelência conquistada ao longo de décadas.

Pelo segundo ano consecutivo, o Hospital Santa Lúcia Sul (HSLS) foi eleito entre os melhores hospitais do mundo no ranking “The World’s Best Hospitals 2022”, realizado pela revista americana Newsweek – a segunda maior dos Estados Unidos (EUA). Nas regiões Centro-Oeste e Brasília, o HSLS alcançou, novamente, a primeira posição como o melhor hospital da cidade.

O ranking foi realizado em parceria com a Statista Inc. – empresa global de pesquisa de mercado e dados de consumidores. Os resultados do estudo foram baseados em recomendações de profissionais de saúde, pacientes e indicadores-chave de 27 países como EUA, Canadá, Alemanha, França, Reino Unido, Suíça, Coreia do Sul e Japão, entre outros.

PRIMEIRA REDE HOSPITALAR A ADOTAR ENERGIA SOLAR

Em agosto de 2022, o Grupo Santa adotou a energia solar como fonte de abastecimento em suas unidades hospitalares e clínicas do Distrito Federal. Foi a primeira rede hospitalar do Brasil a migrar 100% para energia limpa. Localizada em Brazlândia (DF), a usina foi construída em parceria com a empresa Soliker. O projeto foi concebido utilizando o que há de mais moderno em tecnologia fotovoltaica no mundo. Com esse sistema de geração de energia limpa, o Grupo Santa evita a emissão de 900 toneladas de CO² no ano, o equivalente ao plantio de mais de 6 mil árvores.

Uma nova usina está prevista, em breve, para abastecer, também, os hospitais do Grupo Santa de outras regiões do Centro-Oeste: Hospital Ânima (Anápolis/GO), Hospital Santa Rosa (Cuiabá/MT), Hospital Ortopédico (Cuiabá/MT) e o Hospital do Coração (Campo Grande/MS). Até 2023, 100% dos hospitais administrados pelo Grupo Santa serão abastecidos com energia limpa e sustentável, podendo chegar a até 15 mil MWh/ano.

PRIMEIRA E ÚNICA AMBULÂNCIA PARA AVC NO BRASIL

Em 2020, o Grupo Santa adquiriu a primeira ambulância exclusiva de atendimento para AVCs no Brasil, equipada com um tomógrafo de última geração capaz de realizar tomografias computadorizadas enquanto o paciente é transportado para uma unidade Santa Lúcia mais próxima. Existem somente duas unidades desse tipo na América Latina, sendo uma do Grupo Santa.

Em agosto deste ano, o Ministério das Comunicações escolheu o AVC Móvel como exemplo na implementação da nova rede de sinal 5G no Brasil, que o Grupo Santa passou a adotar assim que a nova conexão foi disponibilizada na capital federal. A ambulância foi o único case na área da saúde que a pasta selecionou para apresentar na primeira edição do Seminário “5G.BR”, realizada em São Paulo, pelo Governo Federal, e que teve a presença do matemático e engenheiro americano Vint Cerf, um dos fundadores da internet no mundo.

“O objetivo deste projeto é sermos pioneiros na inovação e qualidade de atendimento aos nossos pacientes, pois tempo é cérebro”, explica a médica e coordenadora da Neurologia do Hospital Santa Lúcia, Dra. Thaís Augusta.

NOVO CENTRO DE CIRURGIA ROBÓTICA

O Grupo Santa é o único da região Centro-Oeste que possui 2 sistemas Da Vinci Xi, considerado o mais avançado do mundo para realização de cirurgias de alta complexidade. Um dos mais recentes investimentos em tecnologia no Santa Lúcia é o seu novo Centro de Cirurgia Robótica, que também vai contar com mais três novos robôs cirúrgicos de diferentes especialidades, trazendo o que há de mais moderno no mundo em tecnologia robótica para áreas como Urologia, Ginecologia, Aparelho Digestivo, Torácica, Ortopedia e Neurocirurgia.

Mais ágil e segura do que os métodos tradicionais, as tecnologias robóticas estão auxiliando médicos na busca por resultados cada vez melhores em cirurgias que antes ofereciam riscos aos pacientes. Em agosto de 2022, a unidade Santa Lúcia Norte, da Asa Norte, alcançou a marca de realização de mil cirurgias robóticas eletivas no centro médico. O Grupo Santa possui o maior centro tecnológico de cirurgia robótica da região Centro-Oeste.

Além disso, o Santa Lúcia vai contar também com o novo Centro de Formação em Cirurgia Robótica para capacitar, de forma completa e profissional, os novos cirurgiões de qualquer local do País a atuarem em ambiente de cirurgia robótica, com a mesma expertise dos especialistas do Grupo Santa. O centro dispõe de programa de treinamento estruturado e segue as diretrizes reconhecidas das principais Sociedades de Especialidades Cirúrgicas.