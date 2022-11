Sabin é vencedor no Top of Mind 2022

Fundado por duas mulheres, Janete Vaz e Sandra Soares Costa, há 38 anos, em Brasília, o Sabin é um dos maiores players de medicina diagnóstica do País

A história do Grupo Sabin é pautada pela confiança na relação com os clientes. Nos mercados em que atua, mantém viva a essência de inspirar o cuidado com pessoas. É com esse propósito que a empresa investe constantemente na oferta de serviços de saúde com excelência e atendimento humanizado para a população.

Fundado por duas mulheres, Janete Vaz e Sandra Soares Costa, há 38 anos, em Brasília, o Sabin é um dos maiores players de medicina diagnóstica do País. Possui uma trajetória de investimento contínuo em inovação e segue as melhores práticas dos aspectos ambientais, sociais e de governança (ESG).

“A saúde vem passando por importantes mudanças, e buscamos estar sempre à frente dessas transformações, nos posicionando como protagonistas no cuidado com as pessoas. Esse propósito nos une e é nossa grande fonte de energia em momentos tão desafiadores como têm sido os últimos dois anos”, diz a presidente-executiva do Grupo Sabin, Lídia Abdalla.

Durante o período da maior crise sanitária da história, o grupo manteve sua estratégia de desenvolver novas metodologias diagnósticas e de ampliar presença em outras regiões do Brasil, contribuindo para o desenvolvimento social e da saúde de 78 cidades do País. Apesar dos desafios impostos pela Covid-19, a empresa seguiu com investimento em novas unidades.

Elas ficam próximas às regiões de atuação e em aquisições estratégias para reforçar o atendimento à população e os serviços de análises clínicas. Foram beneficiados o Grupo Doyon, em Tangará da Serra, no Mato Grosso; o Bioclin, em Gurupi, no Tocantins; o Hemos Laboratório Médico, de Blumenau, em Santa Catarina; e a rede de Laboratório Bioanálise, nos estados do Piauí e Maranhão.

“Alcançamos 350 unidades de atendimento, distribuídas de norte a sul do País, mas também ampliamos nosso atendimento digital para trazer uma jornada diferenciada para nossos clientes”, afirma a presidente-executiva.

Com um portfólio de mais de 7,4 mil exames disponíveis em seus serviços de análises clínicas, diagnósticos por imagem e check-up executivo, além dos serviços de imunização, no ano passado, o Grupo ampliou sua atuação com o lançamento da plataforma de cuidados coordenados de saúde, Rita Saúde, e com a aquisição de 100% da empresa de atenção primária à saúde, a Amparo Saúde (APS).

Os investimentos contínuos em programas de inovação resultaram também em projetos de Lídia Abdalla, presidente-executiva do Grupo transformação digital direcionados para melhorar a experiência do cliente e das comunidades médicas para o processo de prevenção e diagnóstico. A adoção de tecnologias inteligentes tem feito a diferença no desenvolvimento e no aprimoramento de plataformas digitais integradas ao atendimento humanizado.

Presente em 15 estados e no Distrito Federal, o Grupo Sabin conta com mais de 7 mil colaboradores e atende anualmente mais de 6,5 milhões de clientes em todo o Brasil.