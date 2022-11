Ri Happy leva prêmio no Top of Mind 2022

É a quinta conquista nas últimas cinco edições da pesquisa realizada a pedido do Jornal de Brasília

A Ri Happy Brinquedos é a maior rede varejista de brinquedos do Brasil. Com oito lojas no DF, ela conquista o Top of Mind de 2022 com 24,5% das citações dos entrevistados. É a quinta conquista nas últimas cinco edições da pesquisa realizada a pedido do Jornal de Brasília.

A rede foi fundada em 1988 pelo pediatra Ricardo Sayon, sua mulher Juanita Sayon e o administrador de empresas Roberto Saba. No Brasil, são mais de 200 lojas, em todos os estados. Desde 2012, o fundo de private equity Carlyle Group adquiriu 85% de participação, passando a assumir o controle majoritário da empresa.