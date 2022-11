PaulOOctavio leva prêmio no Top of Mind 2022

Para o fundador do conglomerado, o empresário Paulo Octávio, o Top of Mind reflete um trabalho atencioso da empresa com a cidade

Fundada em 1975, a PaulOOctavio celebra seus 47 anos com uma conquista muito especial. Desde 1998, quando o Jornal de Brasília organiza o Prêmio Top of Mind, a empresa é a escolhida pelos consumidores. Desta vez, com um percentual quatro vezes maior que a segunda colocada, o que mostra a solidez de um grupo que não atua apenas na construção civil, mas desdobra-se em atividades em ramos como hotelaria, shopping centers, concessionárias de automóveis, imobiliária, seguradora, comunicação e energia limpa.

Para o fundador do conglomerado, o empresário Paulo Octávio, o Top of Mind reflete um trabalho atencioso da empresa com a cidade. “Nestes 47 anos de atuação, nossos investimentos estão todos em Brasília e cidades. É uma satisfação ímpar ver um edifício ser planejado, erguido e depois abrigar famílias que realizam seus sonhos”, afirma.

Com mais de 750 obras erguidas, e muitas outras em construção, a empresa vai entregar, em dezembro deste ano, mais um edifício, o residencial Jane Godoy, na 215 Norte. Ano passado, foram outros três edifícios, todos com o padrão construtivo que é marca da empresa. “Nosso maior diferencial é buscar incessantemente a satisfação do cliente. Isso se reflete na venda e no pós-venda que oferecemos”, afirma Paulo Octavio.

Na parte social, a PaulOOctavio se orgulha de ter alfabetizado mais de 2 mil operários em seus canteiros, na década de 1990, e de ter iniciado outros 500 no mundo digital, duas iniciativas inovadoras. Além disso, contribui com a educação, distribuindo, todos os anos, material escolar aos filhos e netos dos trabalhadores das obras. Além disso, apoia as artes, com patrocínio a exposições e batizando os residenciais com nomes de expoentes e colocando painéis e esculturas de grandes artistas, como Tomie Ohtake, Betty Bettiol, Siron Franco, Darlan Rosa, Francisco Brennand e Athos Bulcão, entre outros.