Fiat vence Top Of Mind 2022 na categoria Automóvel

A categoria Automóvel é uma das mais disputadas e a vencedora deste ano foi a Fiat, com 17,2% das citações. A essência da montadora é seu compromisso com o Brasil, pioneirismo e inovação como características marcantes, produtos de alta qualidade e tecnologia, design, respeito ao consumidor e responsabilidade socioambiental. Esses atributos compõem o perfil da Fiat, uma das empresas automobilísticas com maior tradição e reconhecimento no mercado brasileiro.

Instalada em Betim (MG) desde 1976, a Fiat Automóveis tem capacidade produtiva de 800 mil veículos por ano. A empresa está concluindo um importante ciclo de investimentos de R$ 7 bilhões, que modernizou a fábrica. Ela também investe no desenvolvimento de novos produtos, novas tecnologias, qualidade e capacitação da engenharia para executar projetos cada vez mais ousados e inovadores. Tudo em sintonia com os desejos e as aspirações dos clientes.

A Fiat é uma marca global da Fiat Chrysler Automobiles (FCA), sétimo maior fabricante mundial de automóveis. O Grupo tem unidades produtivas em 40 países e presença comercial em 150 países. A FCA é líder em vendas no mercado de automóveis e veículos comerciais leves no Brasil. A empresa prega a constante adoção de práticas de gestão que a colocam como sinônimo de excelência e orgulho entre seus clientes, acionistas e empregados.

Em seus princípios e valores, a Fiat adota coerência, transparência, ética e exigência consigo mesma, com a constante busca de fazer o melhor. Em suas práticas de gestão, que tornam a marca cada vez mais forte, a Fiat preocupa-se constantemente com o cliente, a razão da existência de qualquer negócio, e com toda a sociedade.

Valorizando as pessoas e respeitando o meio ambiente para crescer inserida em uma sociedade mais justa e com perspectivas de futuro, tem como missão desenvolver, produzir e comercializar carros e serviços que as pessoas prefiram comprar e tenham orgulho de possuir, garantindo a criação de valor e a sustentabilidade do negócio. Sua visão é estar entre os principais players do mercado e ser referência de excelência em produtos e serviços automobilísticos.

Seus princípios são integridade e rigor com coerência, transparência, ética e exigência consigo mesmo, buscando sempre fazer o melhor; abertura ao debate para poder enxergar o novo e dispor-se a escutar pontos de vista diferentes, tendo humildade para aprender; capitalização das diferentes culturas para poder aprender com a cultura local e global, fazendo da diferença um fator competitivo; competência profissional como paixão, procurando a excelência, tendo orgulho de fazer o que gosta; rapidez e determinação para agir nas decisões, sendo simples e objetivo para alcançar os melhores resultados; propositividade de ir além do exigido, com iniciativa, autonomia, criatividade e disposição para melhorar cada vez mais; e vontade de superar-se, indo além dos limites, estabelecendo desafios estimulantes em busca de novos aprendizados e resultados.