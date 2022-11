Dia a dia vence Top of Mind 2022

Por conta dessa presença, o Atacadão Dia a Dia foi escolhido pelo consumidor como o Top of Mind na categoria atacadista. A rede foi lembrada por 30,8%

O Dia a Dia é a maior rede de atacarejo da Região Centro-Oeste. A história da empresa começou em Ceilândia-DF, no ano de 2013. Hoje, são 24 lojas distribuídas pelos Estados de Goiás, Bahia, Minas Gerais, Tocantins e Distrito Federal.

Por conta dessa presença, o Atacadão Dia a Dia foi escolhido pelo consumidor como o Top of Mind na categoria atacadista. A rede foi lembrada por 30,8% dos entrevistados na pesquisa.

Algumas unidades do Dia a Dia contam com um espaço dedicado às bebidas alcoólicas, em especial, o vinho. A Adega Dia a Dia, que fica em um espaço separado no mercado, dispõe de rótulos a preços competitivos, entre tintos, brancos, espumantes e rosés.