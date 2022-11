CVC Corp vence prêmio no Top of Mind 2022

A marca expandiu sua atuação nos últimos anos, com serviços diversificados e produtos como intercâmbio cultural e locação de casas para viajantes independentes

Do início como uma modesta empresa de excursões rodoviárias da Região Metropolitana de São Paulo até a consolidação como o maior grupo de viagens da América Latina, foram mais de 50 anos de estrada, céus e mares. A CVC Corp, criada em 2018 após a aquisição de negócios complementares pela CVC, ajuda os consumidores a viajar com conforto e eficiência desde 1972 e, por isso, é uma empresa Top of Mind no Distrito Federal em 2022.

A marca expandiu sua atuação nos últimos anos, com serviços diversificados e produtos como intercâmbio cultural e locação de casas para viajantes independentes nos Estados Unidos. As palavraschave são reinvenção e inovação, que, a longo prazo, mantêm a empresa antenada com as necessidades e oportunidades de cada momento.

Como uma corporação de vanguarda, a CVC vem desenvolvendo novos mercados e apontando tendências, sendo precursora ao ampliar o acesso e modelo de distribuição de viagens. Exemplo disso foi a abertura de lojas em shoppings, galerias e importantes endereços comerciais, durante um período em que as agências operavam praticamente apenas em prédios nos horários comerciais.

Em 2020 vieram os desafios da pandemia e a empresa renovou o Conselho Consultivo, que culminou com a chegada do novo time de gerenciamento, liderado pelo CEO Leonel Andrade. Isso permitiu à companhia iniciar um novo momento na sua história, que envolve a consolidação e construção de sua visão de futuro, baseada em competitividade, eficiência operacional, governança corporativa e com o cliente no centro de todas as decisões.

A CVC está presente nos 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, liderada por Cláudio Vila Nova, Master Franqueado. Atualmente, a empresa possui a maior rede de distribuição de produtos turísticos do varejo brasileiro, com cerca de 1,1 mil agências exclusivas franqueadas, 6,5 mil agências de viagens multimarcas credenciadas e um canal online. São mais de 1 mil produtos nacionais e internacionais e serviços customizáveis em todas as frentes.