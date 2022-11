Coca-Cola vence prêmio no Top of Mind 2022

A partir das garrafas de vidro com 185ml de Coca-Cola, a empresa evoluiu para uma companhia de bebidas completa, com amplo portfólio

A Coca-Cola venceu o Top of Mind deste ano, com 67% das citações. A empresa nunca perdeu nesta categoria, desde que o prêmio foi criado. Uma história de sucesso que começou há 80 anos, quando a empresa vendia apenas esta bebida. Hoje, o Sistema Coca-Cola Brasil é o maior produtor de bebidas não-alcoólicas do País e tem mais de 200 produtos de nove segmentos. A Coca-Cola Brasil inaugurou sua primeira filial no País, em 1943, em São Paulo. A partir das garrafas de vidro com 185ml de Coca-Cola, a empresa evoluiu para uma companhia de bebidas completa, com amplo portfólio.

O Sistema Coca-Cola Brasil atua em cinco grupos de bebidas — colas, sabores, hidratação, nutrição e emergentes — com uma linha de 260 produtos, entre sabores regulares e versões sem açúcar ou de baixa caloria. A empresa aposta em inovação para atingir o objetivo de destinar corretamente o equivalente a 100% de suas embalagens até 2030.

A Coca-Cola Brasil também trabalha para oferecer cada vez mais opções com menos açúcar adicionado e no incentivo a iniciativas que melhorem o desenvolvimento econômico e social das comunidades onde atua. A empresa tem a meta de, até 2030, coletar e reciclar uma embalagem para cada garrafa ou lata de bebida que vende.