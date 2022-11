Católica leva prêmio no Top of Mind 2022

O reconhecimento da Universidade foi construído por meio de três bases: excelência dos cursos, importância dos projetos de pesquisa e efetividade dos programas

Com mais de 48 anos de existência, a Universidade Católica de Brasília é referência em qualidade e reconhecida internacionalmente. A instituição faz parte dos cinco melhores grupos educacionais do País, o Grupo UBEC (União Brasileira de Educação Católica) – mantenedora da instituição –, de acordo com a Época Negócios. O reconhecimento da Universidade foi construído por meio de três bases: excelência dos cursos, importância dos projetos de pesquisa e efetividade dos programas de extensão.

Atualmente, a universidade oferta cursos em modalidade presencial, semipresencial e à distância, totalizando 109 cursos de graduação, 25 pós-graduações lato-sensu, 10 programas de mestrado e 5 programas de doutorado. Possui dois campi no Distrito Federal: Taguatinga e Ceilândia. Na modalidade EaD, existem polos nas cinco regiões do Brasil e no exterior, nos Estados Unidos, no Japão e em Portugal.

Com uma estrutura física diferenciada, a UCB possui mais de 137 laboratórios, entre eles, as Clínicas-escolas de Odontologia, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Medicina Veterinária e Ambulatório com diferentes especialidades. Além de Laboratório de Empreendedorismo, Laboratório Colaborativo de Ideias e Salas Inovativas que incentivam a inovação no ambiente acadêmico.

Há 19 anos que a UCB lidera o ranking do Top of Mind de instituições de Ensino Superior no Distrito Federal. Para o reitor da Universidade, professor Dr. Ricardo Calegari, estar na mente do brasiliense é, além de uma satisfação, fruto de todo o serviço que a universidade faz e da qualidade que demonstra para a comunidade. “É a consolidação do nosso trabalho e demonstra que estamos no caminho certo”, afirma o reitor.

Para a pró-reitora acadêmica, professora mestra Adriana Pelizzari, a junção de várias frentes como, “a qualidade dos projetos pedagógicos, o corpo docente qualificado e com experiência no mercado, e a extensão comunitária possibilita que o profissional com o diploma da Católica faça a diferença”.

REFERÊNCIA EM PÓS-GRADUAÇÃO

A Católica de Brasília é referência nacional e internacional em Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu. A instituição possui mais de 80 projetos de pesquisa em andamento. De acordo com a professora Adriana Pelizzari, esse é exatamente o diferencial da UCB. “Temos pesquisas internacionais importantes desenvolvidas nos projetos do Stricto Sensu”.

A instituição mantém uma estrutura moderna e pujante de pesquisa, atraindo estudantes de todo o País, com produção científica reconhecida no Brasil e no exterior. Entre as pesquisas citadas pela professora Adriana, destaca-se o trabalho do Laboratório de Ciência Genômica e Biotecnologia Molecular, que é responsável pelo desenvolvimento de pesquisas de sequenciamento genético e o Projeto Briotech, executado em parceria com outras universidades, com o objetivo de análise genômica e avaliação de moléculas bioativas na Antártida para potencial aplicação nas áreas farmacológica, cosmética e agrícola.

A Universidade Católica de Brasília também possui mais de 30 convênios para a realização de atividades de cooperação internacional para intercâmbio e pesquisa em parceria com Universidade do Porto, Universidade de Siegen e Universidad Autonoma de Querétaro, entre outras.