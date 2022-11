Burguer King vence prêmio no Top of Mind 2022

O Burguer King alcançou a marca de 8,3% das indicações na categoria Hamburgueria, e se igualou ao McDonald’s na edição deste ano do Top of Mind. A Burguer King no Brasil também é um master franqueado do Burger King Corporation no País. A marca está no Brasil desde 2004, quando inaugurou o primeiro restaurante. Em 2011, após o Burger King Corporation ser adquirido pelo grupo 3G capital, iniciou a operação própria no País, através de uma joint-venture entre Vinci Partners e 3G Capital. Hoje, possuem mais de 850 pontos de venda, somando mais de 16 mil colaboradores em todos os estados brasileiros.