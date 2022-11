Boticário leva prêmio no Top of Mind 2022

Chamou a pequena farmácia de manipulação de O Boticário, nome ideal para traduzir o espírito de alquimista capaz de colocar amor em potinhos

Com a impressionante marca de 60,3% das citações, O Boticário venceu na categoria Loja de Perfume. Em 1977, com investimento equivalente a US$ 3 mil, o farmacêutico Miguel Krigsner se instalou em uma portinha, numa rua secundária de Curitiba, no Paraná. Chamou a pequena farmácia de manipulação de O Boticário, nome ideal para traduzir o espírito de alquimista capaz de colocar amor em potinhos.

Os primeiros cosméticos criados foram um creme à base de colágeno, um creme de elastina para estrias, um xampu e um banho de algas marinhas. A propaganda boca a boca foi poderosa e, de repente, a farmácia passou a atrair cada vez mais apaixonados por aquelas formulações especiais. Logo veio o primeiro perfume, vendido em um frasco em formato de ânfora (e que hoje é o maior símbolo da empresa). A fragrância trazia uma mistura inusitada de ingredientes.

Aos 45 anos, empresa hoje ostenta um portfólio completo nas categorias de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais, para mulheres e homens. É a maior rede franqueada do país e está presente com pontos de venda em mais de 1.650 cidades brasileiras, além de outros 14 países. Recentemente, criou o Centro de Pesquisa do Olfato, dedicado ao estudo do sentido, que tem como objetivo fomentar e difundir conhecimento em torno do tema.