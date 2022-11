Bali volta a vencer Top of Mind de concessionária

Ricardo Braga, diretor comercial da Bali Fiat e da Bali Jeep, também destaca o atendimento como o maior diferencial estratégico da empresa

Com três grandes concessionárias no Distrito Federal, a Bali voltou a vencer Top of Mind de concessionária Fiat, com o triplo das indicações da segunda colocada, mantendo uma liderança de muitos anos. “É o reconhecimento da qualidade dos nossos serviços e do padrão ético do nosso time de vendas e de manutenção. Isso conquista e fideliza o cliente, que sempre volta, faz as revisões conosco e indica amigos e familiares. Temos o melhor preço, o melhor serviço e um atendimento impecável”, afirma Ildeumar Fernandes, diretor-geral da Bali Fiat e da Bali Jeep.

Ricardo Braga, diretor comercial da Bali Fiat e da Bali Jeep, também destaca o atendimento como o maior diferencial estratégico da empresa. “O padrão alcançado pelos nossos colaboradores e o foco no cliente dado pela área comercial, aliado ao atendimento de excelência no pós-vendas, garantem o melhor negócio. Além disso, estamos sempre em busca de condições excepcionais junto às montadoras”, completa.

Para ele, a presença de Bali Fiat e Bali Jeep na cidade aumentou a responsabilidade de vender e atender bem. “Focamos muito nos processos das duas marcas, e isso trouxe um ganho expressivo para toda a rede Bali. Nossos profissionais sentem-se, cada vez mais, estimulados a desenvolver com o cliente de vendas e manutenção uma relação de respeito, compromisso, responsabilidade”, ressalta.

A Bali ainda tem uma pegada de responsabilidade social e sustentabilidade, com projetos que economizam energia e água e preservam o meio ambiente. “Temos uma política de décadas de estimular o crescimento dos funcionários. Nosso foco é na geração de emprego e renda aos que mais precisam, desde os menores aprendizes. Muitos dos nossos funcionários fizeram carreira aqui. Eu, inclusive, fui um dos beneficiados, passando por várias posições até chegar à gerência, com muito investimento da empresa na minha ascensão“, destaca Ricardo Braga.