Vacina contra câncer de mama apresentou eficácia de 100% em laboratório

Pesquisadores do Harvard’s Wyss Institute publicaram resultados de uma vacina contra o câncer de mama que apresentou eficácia de 100% dos testes. O resultado do imunizante, baseado em biomaterial, foi publicado na Nature Communications.

Em laboratório, as cobaias do câncer de mama triplo-negativo que receberam o imunizante sobreviveram. “Esse tipo de câncer não estimula respostas fortes do sistema imunológico, e as imunoterapias existentes não conseguiram tratá-lo”, explica o coautor do artigo, Hua Wang.

“Um dos fatores limitantes críticos no desenvolvimento de vacinas contra o câncer é a seleção de antígenos associados ao tumor, porque atualmente temos apenas uma biblioteca muito pequena de antígenos conhecidos para algumas linhas de células tumorais específicas”, afirma outro pesquisador envolvido no estudo, Alex Najibi.