Outubro Rosa: clínica arrecada cestas básicas para ONG Vencedoras Unidas

Durante o mês dedicado a importância da prevenção e tratamento do câncer de mama, o outubro rosa, dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), só em 2020 serão aproximadamente mais de 66 mil novos casos de câncer de mama no Brasil.

Diante de um número tão expressivo, a clínica de estética Expose, na Asa Norte, organizou uma ação para arrecadar cestas básicas e destinar a ONG Vencedoras Unidas, em apoio às mulheres em tratamento. Nesta sexta-feira (16), oferece procedimentos estéticos com preços especiais. De todo valor arrecadado, 10% será convertido em cestas básicas para as doações.

“É preciso alertar as mulheres sobre a prevenção e o diagnóstico precoce o ano inteiro. E nosso objetivo, além de ajudar as instituições, é também alertar a sociedade sobre importância desta campanha”, ressalta Priscilla Macedo, sócia-proprietária da Expose.

O espaço está seguindo à risca todos os protocolos de segurança e higiene para evitar a disseminação da Covid-19. “Estamos muito preocupados e sensíveis com essa questão. A segurança de nossos clientes e colaboradores vêm em primeiro lugar. A casa abriu preparada para atender com todo cuidado exigido”, conclui Macedo.

Para participar da ação, os interessados devem entrar em contato por meio dos números (61) 9 8599-7455 ou (61) 3326-6587.