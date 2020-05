Máscara de LED é utilizada para estimular colágeno, combater rugas e cicatrização de acne

PUBLICIDADE 

Uma pele mais jovem, saudável e sem rugas de expressão? Este é o desejo de muita gente e cada vez mais o mercado da estética vem inovando para a potencializar resultados positivos na área do rejuvenescimento. A Máscara de LED surge como um dos tratamentos mais modernos e conceituais e já pode ser encontrado na Clínica Bonum Vitae Brasília. Foi criada para tratar marcas de acne, promover o rejuvenescimento, melhorar a flacidez, rugas e linhas de expressão da pele e vem ganhando a confiança dos adeptos aos procedimentos.

Além dos benefícios relacionados aos rejuvenescimentos e aumento da produção de colágeno, e melhor de tudo é que a técnica é totalmente indolor. A esteticista Jessica Tavares explica como funciona o tratamento: “a luz de Led traz benefícios e reparação tecidual e quando associada a cosméticos promovem resultados excelentes. As lâmpadas de LEDs atuam diretamente em nível celular favorecendo a formação de colágeno sem nenhuma agressão, dor ou risco de marcas ou cicatrizes” finaliza.

Procedimento

Após a higienização da pele e hidratação com máscara específica para cada tipo de pele, o LED é aplicado no rosto através de combinações de cores e tem efeitos distintos. ‘’Pode ser utilizado o LED azul, amarelo, vermelho e até roxo, vai depender do tipo de tratamento e qual o benefício que está sendo almejado. O tratamento dura em média quatro sessões de uma hora de duração, uma vez por semana e com o uso de cosméticos associados ao Led.

Tipos de LED e benefícios

LED AZUL: Tem efeito bactericida, indicado para tratar acne, melhorar a hidratação dos tecidos, amenizar manchas e vasinhos, além de ajudar o clareamento das áreas.

LED AMARELO: Estimula colágeno, elastina e melhora a elasticidade das fibras, além de ter efeito drenante.

LED VERMELHO: Tem efeito anti-inflamatório, cicatrizante e estimulador de colágeno. A combinação de LED vermelho com amarelo melhora a elasticidade da pele e elimina manchas.

LED ROXO: É a combinação das luzes vermelha e azul, resultando na luz roxa. Ela tem ação anti-inflamatória podendo ser utilizada após procedimentos estéticos, tais como toxina botulínica, preenchedores e tratamentos a laser.