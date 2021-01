Empresas investem em extração de gases do efeito estufa do ar

PUBLICIDADE

Cada vez mais empresa investem em tecnologias capazes de remover o dióxido de carbono da atmosfera. No entanto, pesquisadores alertam que a tecnologia é bastante onerosa e não deve servir de salvo-conduto para que essas corporações continuem a gerar emissões.

Parte dos métodos para a remoção do dióxido de carbono da atmosfera consistem no uso de ventiladores e de agentes químicos. O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas apoiado pelas Nações Unidas estima que as nações precisarão remover entre 100 bilhões e 1 trilhão de toneladas de dióxido de carbono da atmosfera, ainda neste século.

O alto custo acaba se tornando um empecilho para o uso das tecnologias em larga escala, já que o preço médio é de US $ 600 por tonelada de carbono removido. A intenção é que os investimentos iniciais possam ajudar a baixar os preços para algo mais palatável para, ao menos, US $ 100 por tonelada.

Investimentos

A Occidental Petroleum e a United Airlines estão investindo em uma tecnologia de ventiladores e agentes químicos para remover o dióxido de carbono da atmosfera e injetar no subsolo.

A Stripe e a Shopify, duas empresas de comércio eletrônico, pretendem gastar US $ 1 milhão por ano em técnicas de remoção de carbono. A Microsoft também anunciará um plano para remover 1 milhão de toneladas de dióxido de carbono da atmosfera.

Riscos

De acordo com a especialista em tecnologia da Universidade da Pensilvânia Jennifer Wilcox, “a remoção de carbono não deve ser vista como um salvo-conduto.” Ela ressalta que as promessas de remoção do dióxido de carbono por meio da tecnologia ainda são incertas e não devem servir como justificativa para não cumprir com os cortes das emissões.

Devido a isso, as empresas devem, primeiramente, focar seus esforços em reduzir suas emissões com mudanças, como a utilização de energia renovável e a melhoria da eficiência energética.

Na maioria das vezes, é mais fácil evitar as emissões do que retirar o dióxido de carbono depois de sua difusão na atmosfera.

Segundo especialistas, em alguns casos o plantio barato de árvores para compensar as emissões pode gerar o mesmo efeito dos gastos com tecnologia de captura direta de ar – mesmo que esta última seja uma solução mais durável.