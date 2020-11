Vídeo: eleito em Fortaleza, José Sarto comemora em aglomeração

PUBLICIDADE

Eleito o novo prefeito de Fortaleza-CE no domingo (29), José Sarto (PDT) comemorou a vitória em meio a uma aglomeração. Imagens recebidas pelo Jornal de Brasília mostram Sarto em meio a diversas pessoas sem máscara.

Sarto aparece ainda dando um abraço em Ciro Gomes. Veja:

A festa ocorreu na noite de domingo (29), após a notícia da vitória de Sarto, na cobertura de Prisco Bezerra, suplente do senador Cid Gomes. Nas urnas, Sarto superou Capitão Wagner (Pros) com 51,69% dos votos válidos. Wagner era apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

As imagens chamam a atenção pelo risco de disseminação do novo coronavírus. Na última semana, a Região de Saúde de Fortaleza registrou 1.268 novos casos. No Estado do Ceará, já são 249.558 pacientes infectados, com 9.598 mortes.