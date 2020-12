Vídeo: DJ e influenciadora expõe mensagens de Bia Doria

PUBLICIDADE

A DJ Pietra Bertolazzi usou o seu perfil nas redes sociais para expor uma conversa que teve com Bia Doria, a primeira-dama do estado de São Paulo, pelo Whatsapp.

A discussão das duas ocorre em meio a questionamentos sobre a viagem dela com o governador Joao Doaria a Miami, durante a pandemia, no momento em que o governador decretou que o estado voltaria à fase vermelha.

Na legenda da publicação, Bertolazzi descreve a conversa com ironia. “Recebi algumas mensagens bizarras hoje da primeira-dama de Sao Paulo. Acho que ela nao gostou de ter tido que voltar para o Brasil. Dica para quem nao quer usar mascara na ‘pandimia’: diga que estava tomando um cafezinho, afinal voce teve um ano duro implementando uma ditadura no seu estado”, escreveu a Dj.

Em um dos trechos do áudio, Bia Doria explica a DJ porque estava sem máscara. “Trabalhamos o ano inteiro enquanto você estava na sua casa fazendo quarentena, nós estávamos no front garantindo que você tenha saúde e vacina, e você aproveita o momento em que João tá tomando um cafezinho e manda alguém fazer uma foto. Você é uma vigarista”, disse a primeira-dama.

Logo depois, elas discutiram sobre os efeitos do fechamento do comércio no estado. Bia respondeu: “Tem pessoas que perderam emprego como você porque são dissimuladas. Quem quis trabalhar, se reinventou. E isso não é culpa do governador, é culpa do vírus que veio de fora. Só uma pessoa ignorante não percebe isso. Você é uma ignorante”.

Uma outra parte da conversa foi exposta, em que Bia Doria diz que suspenderia carta em que ajuda a DJ a conseguir a guarda da filha. A influenciadora responde: “Já fiz acordo com o pai da minha filha. Não precisei usar a sua carta. Muito obrigada de qualquer forma”.

Veja a conversa:

Em vídeo publicado na quinta-feira (24) nas suas redes sociais, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), disse que errou ao ter viajado na terça (22) a Miami, nos Estados Unidos, e pediu desculpas.

Doria cancelou a licença de 10 dias que havia tirado e anunciou seu retorno ao Brasil nesta quarta (23), em meio à repercussão negativa pela viagem e ao anúncio de que seu vice, Rodrigo Garcia (DEM), havia contraído Covid-19.

O tucano negou que tivesse ido a Miami para fugir de restrições anunciadas pelo seu governo para barrar o avanço do coronavírus em território paulista. Todas as regiões do estado ficarão na fase vermelha, que prevê o funcionamento apenas de serviços essenciais, durante os dias 25, 26 e 27 de dezembro e 1, 2 e 3 de janeiro.

Segundo Doria, ele e a esposa, Bia Doria, foram a Miami para participar de duas conferências para as quais haviam sido convidados meses antes. Sua volta, disse, se deu em razão da doença do vice.

Estadão Conteúdo