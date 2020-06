Vice-presidente do Aliança pelo Brasil, Luís Felipe Belmonte é um dos alvos da PF

PUBLICIDADE

O advogado e empresário Luís Felipe Belmonte é um dos alvos da Polícia Federal na operação desta terça-feira (16), que investiga o financiamento de grupos que atentam contra a democracia no país.

Primeiro suplente do senador Izalci Lucas (PSDB-DF) e marido da deputada federal Paula Belmonte (Cidadania-DF), Luís Felipe Belmonte é o vice-presidente do Aliança pelo Brasil, partido do presidente Jair Bolsonaro.

O empresário, que vivia até alguns anos na Inglaterra, gozava de um patrimônio de R$ 66 milhões até 2018, segundo o Tribunal de Contas Eleitoral. Além de figura conhecida no judiciário brasiliense, Belmonte também é atuante no esporte local, sendo o fundador do Real Brasília Futebol Clube, time de futebol da primeira divisão do DF.

Além de Belmonte, nomes como o blogueiro Allan dos Santos e o deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) também receberam agentes da PF em suas casas. Veja os alvos:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Allan dos Santos, blogueiro e dono do site Terça Livre

Luís Felipe Belmonte, advogado e vice-presidente do Aliança pelo Brasil

Daniel Silveira (PSL-RJ), deputado federal

Sergio Lima, marqueteiro do Aliança pelo Brasil

Emerson Teixeira, professor da rede pública do DF e youtuber

Fernando Lisboa, blogueiro e youtuber

Ravox Brasil, youtuber

Roberto Silva, blogueiro

A ação ocorreu a pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). As medidas foram autorizadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).