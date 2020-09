Vendo o Congresso, otimismo com reforma tributária é real, diz Baleia Rossi

PUBLICIDADE

O deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP), autor da proposta de emenda constitucional (PEC) 45, que trata da reforma tributária, afirmou nesta terça-feira, 15, que o momento político é plenamente favorável à aprovação da reforma. O parlamentar, que participou pela manhã de live organizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), disse que a votação da reforma tributária ainda este ano é “a principal pauta” do governo e do Congresso Nacional no momento.

“Vendo o Congresso neste momento, digo que meu otimismo com a reforma tributária é real. O momento político é favorável para a gente finalizar essa verdadeira novela que virou a reforma tributária”, disse Rossi.

Segundo ele, há um alinhamento entre os líderes partidários, os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), em prol da reforma. “Já não existe mais briga de protagonismo entre Câmara e Senado, o que poderia atrapalhar o andamento da reforma.”

Além disso, o deputado citou que a reforma é também apoiada pelos governadores e pelos secretários das fazendas estaduais, além da Confederação Nacional dos Municípios, que congrega mais de três mil cidades brasileiras.

Estadão Conteúdo