Veja quem são os empresários que participaram de reunião com Bolsonaro e Toffoli

O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Economia Paulo Guedes atravessaram a praça dos Três Poderes, na manhã desta quinta-feira (7) rumo ao Supremo Tribunal Federal (STF). Lá, o presidente da Corte, o ministro Dias Toffoli, esperava pelos dois.

Bolsonaro e Guedes estavam acompanhados de empresários. Com a economia brasileira sendo o tema central, a visita teve a finalidade de sensibilizar a Toffoli para uma flexibilização branda da indústria.

O presidente afirmou que, nas próximas horas, “com toda certeza” assinará novos decretos para flexibilizar a reabertura de alguns setores. Como exemplo, o presidente citou a construção civil. “Devemos todos nós tomar decisões, sejam criticadas ou não”, declarou.

“Nós devemos nos preocupar com vidas, sim, mas também com empregos, porque economia é vida. Um país onde a economia não anda, a expectativa de vida vai lá para baixo, o IDH também. E nós queremos o Brasil ocupe o lugar de destaque que ele merece. Devemos tomar, todos nós, decisões, sejam criticadas ou não, mas bem-intencionadas, baseadas na nossa Constituição, respeitando a democracia e a liberdade.”

“Nós temos um bem muito maior do que a própria vida, se me permite falar isso, que é a nossa liberdade. Nós não podemos perder a liberdade no Brasil.”

Confira a lista dos empresários presentes na reunião:

José Ricardo Roriz Coelho, da Abiplast (Associação Brasileira da Indústria de Plástico);

Fernando Valente Pimentel, da Abit (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção);

José Velloso Dias Cardoso, da Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos);

Paulo Camilo Penna, presidente do Snic (Sindicato Nacional da Indústria do Cimento);

Elizabeth de Carvalhaes, da Interfarma (Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa);

Synesio Batista da Costa, da Abrinq;

Haroldo Ferreira, da Abicalçados (Associação Brasileira da Indústria de Calçados);

Ciro Marino, da Abiquim (Associação Brasileira da Indústria Química);

José Jorge do Nascimento Junior, da Eletros (Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos);

José Rodrigues Martins, da CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção);

Reginaldo Arcuri, da FarmaBrasil;

José Augusto de Castro, da AEB (Associação de Comércio Exterior do Brasil);

Marco Polo de Mello Lopes, da Coalizão Indústria;

Humberto Barbato, da Abinee (Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica);

Representante da Anfavea.

A reunião foi transmitida ao vivo e está disponível nas redes sociais do presidente. Assista: