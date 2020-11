“Tem que ter fuzil”, diz Bolsonaro para apoiadores

PUBLICIDADE

O presidente Jair Bolsonaro, nesta quarta-feira (4), em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, defendeu que brasileiros tenham fuzis. “Tem que ter um fuzil, pô!”, disse o presidente.

“No campo, tem que ter fuzil. Eu já morei em fazenda lá em Eldorado Paulista e cultivei 30 hectares de arroz no Mato Grosso do Sul. Tem que ter um fuzil, pô! Você acha que o cara que entra em sua fazenda sem estar autorizado para dar uma foiçada no pé de um boi, outra no cupim, depois vai embora e larga o boi lá? Esse cara merece o quê? Isso acontece e deixou de acontecer bastante.”

Bolsonaro ainda apresentou que “propriedade privada é sagrada, é a base da democracia”. “Se alguém acha que pode invadir e fazer o que bem entender, então, ele acha que pode invadir a sua casa também. Agora, no Brasil, tudo é politicamente correto.”