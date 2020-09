Sindilegis promove live sobre Reforma Administrativa da Câmara

PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira, 03/09, o presidente do Sindilegis, Petrus Elesbão e os vice-presidentes para a Câmara e para o TCU, Paulo Cezar Alves e Alison Souza, respectivamente, participarão de uma live, às 14h, para falar sobre a proposta de Reforma Administrativa da Câmara do Deputados. Os dirigentes farão anúncio das próximas ações do Sindicato sobre o tema.

O Sindilegis foi recebido esta manhã pela direção da Casa para conhecer o teor da proposição.

A transmissão acontece pelo canal do Youtube do Sindilegis (youtube.com/sindicatosindilegis)