Sete ex-ministros discutem os desafios da educação brasileira no pós-pandemia

A coalizão de deputados da Comissão Externa de Acompanhamento do MEC (Comex-MEC) na Câmara dos Deputados realizará webinar com ex-ministros da Educação para tratar do retorno às aulas e do cenário pós-pandemia no Brasil. O grupo fechou com sete titulares da Pasta de diferentes períodos e correntes políticas para enriquecer o debate e apresentar soluções neste momento de crise. A edição especial será dia 29 de junho (segunda), às 18h, com transmissão ao vivo pelo Facebook e mediação do deputado federal Professor Israel (PV-DF). A coordenação do grupo de parlamentares é de João Campos (PSB-PE).

Cristovam Buarque, Cid Gomes, Henrique Paim, Ricardo Vélez, Mendonça Filho, Renato Janine e Hugo Napoleão são as presenças confirmadas para o encontro, que terá como tema “Desafios da Educação no Pós-Pandemia”. Os convidados vão falar sobre os caminhos para minimizar os impactos da Covid-19 na área educacional, das desigualdades ao déficit de arrecadação, como compensar a perda de metade do ano letivo e as propostas para uma educação mais igualitária e inclusiva no Brasil.

O debate será conduzido pelo deputado federal Professor Israel Batista (PV-DF), organizador do webinar, com participação dos demais membros da Comex-MEC: o coordenador João Campos (PSB-PE), o vice-coordenador Felipe Rigoni (PSB-ES), a relatora Tabata Amaral (PDT-SP) e os subcoordenadores Aliel Machado (PSB-PR), Eduardo Bismarck (PDT-CE), Luísa Canziani (PTB-PR) e Tiago Mitraud (Novo-MG).

Transmissão ao vivo

A coalizão pela Educação chega ao sexto webinar durante a pandemia, sempre discutindo temas relevantes. O encontro dos ex-ministros, em edição especial, será transmitido ao vivo pelo Facebook “Webinar: Acesso à educação durante a pandemia” e pelas páginas dos parlamentares da Comex-MEC, a partir das 18h.

Os interessados podem fazer inscrição pelo site https://bit.ly/WebinarEducacaoInclusiva. Na véspera, receberão o link da transmissão.

Quem são os convidados

Hugo Napoleão

Ministro da Educação (1987-1989)

Cristovam Buarque

Ministro da Educação (2003-2004)

Henrique Paim

Ministro da Educação (2014-2015)

Cid Gomes

Ministro da Educação (2015)

Renato Janine

Ministro da Educação (2015)

Mendonça Filho

Ministro da Educação (2016-2018)

Ricardo Vélez

Ministro da Educação (2019)