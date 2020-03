Senadores convocam população a aplaudir profissionais da saúde

PUBLICIDADE 

Vários senadores estão convocando a população por meio do Twitter para uma manifestação diferente. Nesta sexta-feira (20), às 20h30, está marcada uma sessão de aplausos para os profissionais da saúde que têm lidado com milhares de pacientes com suspeita de infecção pelo novo coronavírus.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) convocou a população, classificando os profissionais da saúde como “verdadeiros heróis diariamente aplicando força, conhecimento e empatia para salvar vidas nos hospitais do país”.

Roberto Rocha (PSDB-MA) publicou um banner no qual reitera que o atual momento é de crise de saúde pública com profundos reflexos na economia do país. “O momento é de união, não de separação.”

“Ensaio”

Na quinta-feira (19), já foi possível ver algumas manifestações de apoio. Das janelas de apartamentos espalhados pelo país, diversas pessoas aplaudiram os profissionais.

Acometido pela covid-19, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou no Twitter que foi emocionante ver e ouvir os aplausos aos profissionais de saúde. “Uma inciativa dos próprios brasileiros, em reconhecimento ao trabalho desses verdadeiros heróis que arriscam a própria vida para salvar a nossa, nestes dias tristes de pandemia.”.

Com informações da Agência Senado