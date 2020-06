Se presidente enviar reforma administrativa, ela vai tramitar, diz Maia

PUBLICIDADE

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou nesta terça-feira, 16, que, se o governo federal enviar a reforma administrativa ainda este ano, ela será colocada logo em tramitação na Casa. No entanto, ao comentar uma informação de que o presidente da República, Jair Bolsonaro, só encaminharia a proposta em 2021, Maia disse que definir o momento do envio é prerrogativa do mandatário.

Em videoconferência da Conexão Empresarial 2020, o deputado ressaltou que a comissão mista do Congresso que analisa a reforma tributária “deve voltar nos próximos dias”.

“Essa (a reforma tributária) deve ser a prioridade da Câmara, pelo menos”, comentou Maia.

Estadão Conteúdo

