Sara Winter chama Ibaneis de ditador e diz: “chegou a hora de ucranizar esse país!”

PUBLICIDADE

Na manhã deste domingo (14) a ativista Sara Winter, apoiadora do presidente Jair Bolsonaro, chamou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, de ditador.

Em suas redes sociais, ela critica, desde a noite de ontem (13) a decisão do chefe do Executivo de fechar a Esplanada dos Ministérios no dia de hoje para evitar aglomerações.

IBANEIS SEU PROJETO DE DITADOR!

Revogue agora mesmo esse decreto inconstitucional ou haverá consequências! Se você tirar o direito de ir e vir do povo, tiraremos o seu também!

ACORDA BRASIL! Dia 21 ele fará o mesmo, impedirá as manifestações pró Bolsonaro. PRA CIMA DELE, BRASILIA pic.twitter.com/taGiltqET5 — Sara Winter (@_SaraWinter) June 14, 2020

A ativista disse, ainda, que é o momento de “ucranizar o país”. “PAREM DE TERCEIRIZAÇÃO SUA LIBERDADE PARA O EXÉRCITO. Esse bando de generais bundões, maçons e esquerdistas não farão nada. Seja protagonista de sua própria libertação! Pare de esperar alguém te libertar, isso não vai acontecer! REAJAM. CHEGOU A HORA DE UCRANIZAR ESSE PAÍS!”, disse, em suas redes sociais.

JÁ TEMOS DIDATURA NO BRASIL:

– Controle da circulação, consumo e produção e até de geolocalização via governadores

– Desmantelamento de militância virtual e imprensa livre via Alexandre de Moraes

– Desmantelamento de militância de Rua e livre circulação de pessoas via Ibaneis. — Sara Winter (@_SaraWinter) June 14, 2020