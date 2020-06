Urgente: Ibaneis fecha Esplanada dos Ministérios neste domingo

PUBLICIDADE

Na noite deste sábado (13) o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, decretou o fechamento do trânsito de carros e pedestres na Esplanada dos Ministérios neste domingo (13).

Segundo o decreto, a via será interditada entre 00h e 23h59, sendo proibido “o acesso aos prédios públicos federais localizados na esplanada somente será permitido a autoridades devidamente identificadas e servidores públicos federais devidamente identificados e que estejam em serviço.”

Quanto às manifestações, Ibaneis definiu que qualquer uma “poderá ser admitida, desde que comunicada com antecedência e devidamente autorizada pelo Secretário de Segurança do Distrito Federal”. Além disso, a organização e fiscalização do trânsito ficam sob responsabilidade do Detran/DF e do DER/DF e a fiscalização local fica ao cargo dos órgãos de Segurança Pública.

Veja o decreto na íntegra:

