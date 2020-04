Santas casas recebem repasse de R$ 2 bilhões para atuarem na crise

PUBLICIDADE 

O Plenário do Senado aprovou um repasse de R$ 2 bilhões para as santas casas e hospitais filantrópicos. O dinheiro do Ministério da Saúde, segundo o relator, senador Major Olimpio (PSL-SP), será repassado em até 15 dias após a sanção da lei. O projeto é de autoria do senador José Serra (PSDB-SP).

Os recursos poderão ser usados na compra de medicamentos e equipamentos, no pagamento e na contratação de funcionários e nas reformas para ampliar leitos.

O vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues (DEM-RR), afirmou que o Ministério da Saúde vai definir os critérios dos repasses e que as entidades beneficentes terão que prestar conta do dinheiro gasto.

Com informações da Agência Senado