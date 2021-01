PT pode definir apoio a Baleia Rossi nesta segunda-feira (4)

PUBLICIDADE

Nesta segunda-feira (4) uma reunião da bancada do PT na Câmara dos Deputados pode definir um possível apoio ao deputado Baleia Rossi à presidência da Casa. Ele faz parte do bloco formado por Rodrigo Maia. O PT aderiu formalmente ao grupo, que já conta com 11 partidos.

Entre todos eles, o PT foi o único que ainda não confirmou apoio ao candidato, já que parte do grupo quer que o partido apresente uma candidatura própria para que, em caso de segundo turno, apoie Rossi na disputa contra Arthur Lira.

Segundo a Jovem Pan, o líder do PT na Câmara, deputado Enio Verri, afirmou que “particularmente defendo que devemos apoiar imediatamente Baleia Rossi porque termos, de fato, uma oposição a fazer a Bolsonaro. Vencer Bolsonaro não permitindo que seu candidato vença na Câmara é fundamental.” A dificuldade de muitos petistas para apoiar Baleia Rossi está no processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.