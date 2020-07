PSOL realiza prévia e candidato à Prefeitura de SP deve ser anunciado amanhã

PUBLICIDADE

O PSOL realiza entre hoje e amanhã prévias para definir o candidato do partido à Prefeitura de São Paulo. A deputada federal Sâmia Bomfim, que disputa a indicação, disse ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, que o resultado deve ser anunciado já neste domingo, 19, por volta das 22 horas.



A pré-candidata a vice-prefeita na chapa de Sâmia é a reverenda Alexya Salvador. Com elas concorrem o ex-presidenciável Guilherme Boulos para a vaga de candidato a prefeito e a deputada federal e ex-prefeita de São Paulo Luiza Erundina para o posto de candidata a vice-prefeita. Há ainda uma terceira chapa disputando a indicação, com o deputado estadual Carlos Gianazzi “na cabeça” acompanhado pela militante Sandra Ramalhoso



As urnas do PSOL fecham hoje às 18 horas e reabrem amanhã às 8 horas. Os filiados ao partido poderão votar até as 17 horas de amanhã.

Estadão Conteúdo