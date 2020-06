PSL quer expulsar Eduardo Bolsonaro

PUBLICIDADE

O PSL deve abrir, nos próximos dias, um processo para expulsar da legenda o deputado federal Eduardo Bolsonaro (SP).

A informação é da coluna de Guilherme Amado, da revista Época. Um dos motivos é um pedido de investigação contra Eduardo. O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Celso de Mello encaminhou a solicitação à Procuradoria Geral da República (PGR) no fim do mês passado.

Em maio, Eduardo afirmou não ter dúvida de que será alvo de uma investigação em breve e disse que participa de reuniões em que se discute “quando” acontecerá um “momento de ruptura” no Brasil.