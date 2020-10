Pesquisa: aprovação de Bolsonaro é de 52%

PUBLICIDADE

A Confederação Nacional do Transporte divulgou, nesta segunda-feira (26), os resultados da rodada 147 da Pesquisa CNT de Opinião. O levantamento, realizado em parceria com o Instituto MDA de 21 a 24 de outubro de 2020, mostra os índices de popularidade do governo e pessoal do presidente Jair Bolsonaro e traz uma comparação com a atuação dos governos anteriores.

A pesquisa, realizada em todo o Brasil, traz também a percepção da população sobre a pandemia da Covid-19 e questões relacionadas a economia, como o auxílio-emergencial, preço dos produtos e serviços e renda mensal. Além disso, apresenta dados sobre as eleições municipais, a Operação Lava Jato e o interesse da população em questões políticas.

Foram realizadas 2.002 entrevistas presenciais, em 137 municípios de 25 Unidades da Federação. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais. O levantamento indica que o desempenho do presidente é aprovado por 52% dos brasileiros. No último levantamento, estava em 39,2%.

Por outro lado, o número de brasileiros que desaprovam Bolsonaro caiu. Anteriormente, o nível de desaprovação era de 55,4% e, agora, 43,2%. Já falando sobre o governo, a aprovação é de 41,2% e 55,7% classificam como regular ou ruim.