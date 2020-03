Pelo Twitter, Moro responde Ciro: “Apesar dos Gomes, a crise foi resolvida”

PUBLICIDADE 

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, respondeu crítica do ex-candidato à presidência Ciro Gomes na manhã desta segunda-feira (2).

O assunto central é o fim do motim da Polícia Militar no Estado do Ceará, que durou 13 dias e matou cerca de 200 pessoas. Na noite de domingo (1), a greve chegou ao fim. Sobre isso, Ciro escreveu, no Twitter: “Aprende, Bolsonaro e seu capanga Moro: no Ceará está o seu pior pesadelo!”

Cerca de seis horas depois, Moro respondeu: “A crise no Ceará só foi resolvida pela ação do Governo Federal, Forças Armadas e Força Nacional que protegeram a população e garantiram a segurança.”

Moro ainda criticou o ato de “explorar politicamente o episódio.”

A crise no Ceará só foi resolvida pela ação do Governo Federal, Forças Armadas e Força Nacional que protegeram a população e garantiram a segurança.Explorar politicamente o episódio, ofender policiais ou atacá-los fisicamente só atrapalharam.Apesar dos Gomes,a crise foi resolvida https://t.co/Y7eb5Cnp80 — Sergio Moro (@SF_Moro) March 2, 2020

Fim da greve

Policiais militares do Estado do Ceará decidiram, no domingo (1), encerrar o motim. Com a decisão, os PMs retornam ao trabalho nesta segunda-feira (2). A categoria aceitou as propostas apresentadas pela comissão formada pelos três Poderes estaduais, além de Ministério Público e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-CE), abrindo mão do principal ponto de impasse: a anistia a todos os amotinados.

A proposta acordada não incluiu aumento salarial diferente do que já havia sido proposto. O impacto no orçamento será o mesmo já previsto anteriormente pelo governo do Ceará, de R$ 495 milhões. A comissão vai apenas negociar eventuais remanejamentos que podem ser feitos nesses recursos.



A proposta aceita pelos PMs, que estavam agrupados no 18.º Batalhão de Fortaleza, inclui o direito dos amotinados a responderem a um processo legal sem perseguição, com amplo direito à defesa e ao contraditório, a ser feita por instituições sem ligações com o governo estadual, como a OAB, o Exército e a Defensoria Pública.



“Esses processos disciplinares vão tratar dos casos dos policiais que faltaram ao serviço e coisas do tipo. Não diz respeito a quem cometeu crimes, como disparar armas de fogo”, afirmou o presidente da OAB-CE, Erinaldo Dantas, que acompanhou as negociações. “Quem cometeu crime vai responder por processo criminal.” Também ficou acertado que o governo do Ceará não irá transferir os policiais que participaram do motim para trabalhos no interior no prazo de 60 dias.



A crise na segurança pública cearense disparou a incidências de crimes no Estado. Pelo menos 198 pessoas foram assassinadas entre o primeiro dia do motim, 19 de fevereiro, e a terça-feira passada, 25. O número pode ser ainda maior, já que a Secretaria de Segurança Pública deixou de divulgar balanços relativos aos últimos dias.