Pazuello envia convite para “ato simbólico” de recebimento da vacina, em SP

O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, distribuiu convites aos governadores dos Estados para que eles participem, na manhã de segunda-feira, 18, do que a pasta está chamando de “ato simbólico de recebimento das vacinas”.

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), publicou no Twitter a cópia da mensagem enviada pela pasta. “Acabo de receber do Ministério da Saúde o convite para o ato simbólico de entrega das vacinas que iniciarão a imunização dos brasileiros e brasileiras”, disse.

No ato marcado para Guarulhos (SP), está prevista a divisão dos lotes de 6 milhões de doses da Coronavac que começarão a ser distribuídos proporcionalmente para os Estados. Até o momento, o ministério não informou a quantidade a ser enviada para cada local. A pasta diz que a vacinação nacional começa na quarta-feira, 20.

Mais cedo, em pronunciamento no Rio de Janeiro, Eduardo Pazuello, disse que os carregamentos seriam identificados com as bandeiras dos Estados. Na mesma oportunidade, ele criticou o que chamou de “jogada de marketing” do governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O tucano abriu a imunização na capital paulista tão logo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o pedido para uso emergencial da Coronavac e da vacina desenvolvida pela Universidade de OXford e pela farmacêutica AstraZeneca.