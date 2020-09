Partido de Marta Suplicy contraria ex-prefeita, rejeita Covas e anuncia apoio a Márcio França em SP

PUBLICIDADE

Carolina Linhares e Joelmir Tavares

São Paulo, SP

O Solidariedade, partido da ex-prefeita Marta Suplicy, decidiu nesta quarta-feira (9) que irá procurar o pré-candidato Márcio França (PSB) para apoiá-lo na corrida pela Prefeitura de São Paulo.

Segundo o presidente municipal do Solidariedade, Pedro Nepomuceno, a cúpula da legenda irá tratar da aliança com a equipe de França ainda nesta quarta. O ex-governador é esperado na sede do Solidariedade nesta quinta-feira (10), às 15h, para o anúncio oficial do apoio.

Como o jornal Folha de S.Paulo mostrou, a aliança com França desagrada a ex-prefeita Marta Suplicy, que definiu seu apoio à reeleição do prefeito Bruno Covas (PSDB).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A decisão do Solidariedade de apoiar França foi comunicada a ela durante almoço com líderes do partido nesta quarta. Segundo Nepomuceno, a ex-prefeita ainda não indicou se pedirá sua desfiliação da legenda, mas deixou claro não concordar com a aliança com o ex-governador.

Na opinião de Marta, a coligação de Covas, com dez partidos, representa uma frente ampla de partidos em defesa da democracia e pode construir um caminho de oposição a Jair Bolsonaro (sem partido) em 2022.

O apoio a Covas não depende de que Marta seja candidata a vice, opção praticamente descartada. Entre os tucanos, o endosso da ex-prefeita já é tido como certo.

O PSDB também esperava que o Solidariedade apoiasse Covas -inclusive já havia inscrito o partido na coligação a ser aprovada na convenção tucana no sábado (12).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nepomuceno, que faz parte da gestão Covas como subprefeito, porém, afirmou que irá entregar seu cargo e está fechado com França. Além do Solidariedade, o pré-candidato do PSB tem o apoio de PDT e Avante.

“Defendemos essa posição de centro-esquerda na eleição em São Paulo. Vamos construir um caminho novo com Márcio França. Foi uma decisão da maioria, a direção do partido entendeu ser melhor assim”, disse o dirigente municipal.

As informações são da FolhaPress