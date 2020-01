Palácio do Planalto divulga nota de desligamento de Roberto Alvim

PUBLICIDADE 

Na tarde desta sexta-feira (17) o Palácio do Planalto divulga nota em que confirma a demissão de Roberto Alvim do cargo de Secretário Especial de Cultura.

– Comunico o desligamento de Roberto Alvim da Secretaria de Cultura do Governo. Um pronunciamento infeliz, ainda que tenha se desculpado, tornou insustentável a sua permanência. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 17, 2020

– Reitero nosso repúdio às ideologias totalitárias e genocidas, como o nazismo e o comunismo, bem como qualquer tipo de ilação às mesmas. Manifestamos também nosso total e irrestrito apoio à comunidade judaica, da qual somos amigos e compartilhamos muitos valores em comum. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 17, 2020

O secretário da cultura, Roberto Alvim, afirmou, no início da tarde que colocou o cargo à disposição do presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi feita em redes sociais.

Fontes do Palácio do Planalto afirmam que Alvim já foi comunicado da decisão do presidente demiti-lo. Na avaliação de governo, a situação estava “insustentável” e as falas do secretário com referências do ideólogo nazista Joseph Goebbels foram consideradas “inaceitáveis”.

Em vídeo em que anuncia o Prêmio Nacional das Artes, o secretário de Cultura, Roberto Alvim, ao som de Wagner, cita textualmente trechos de um discurso do ideólogo nazista Joseph Goebbels.

Com informações do Estadão Conteúdo.