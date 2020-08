Pai de Flávio Dino morre de covid-19

PUBLICIDADE

O pai do governador do Maranhão, Flávio Dino, morreu nesta segunda-feira (24) vítima do novo coronavírus. O ex-deputado estadual e ex-prefeito de João Lisboa-MA Sálvio Dino tinha 88 anos e estava na UTI de um hospital em São Luís-MA.

Flávio Dino confirmou a perda pelo Twitter. “Na quinta-feira, eu e meu pai recitamos juntos Gonçalves Dias. Hoje ele morreu, aos 88 anos, vítima de coronavírus”, comentou. “No nosso último encontro, falamos sobre política, futebol e poesia. Ele agora está no Reino.”

O governador relembrou feitos do pai, que teve o mandato como deputado estadual cassado na época da ditadura militar.

Meu pai teve uma longa vida, com muitas lutas. Seu mandato de deputado estadual foi cassado e ele foi preso arbitrariamente pela ditadura militar em 1964, “acusado” de ser comunista. Nos últimos dias deu a derradeira lição: profundo amor pela vida. Lutou com humildade e coragem — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) August 24, 2020