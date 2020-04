Olavo de Carvalho detona Moro, mas é confrontado por seus próprios seguidores

PUBLICIDADE 

Guru da família Bolsonaro, o filósofo Olavo de Carvalho, usou as redes sociais para chamar o ex-ministro da Justiça de “aproveitador”. Olavo de Carvalho também reclamou do fato do ex-ministro Sergio Moro nunca tê-lo consultado para nada.

“A cultura política do juiz Moro sempre foi deficiente. Ele nunca entendeu nada das situações em que se envolvia, e nunca teve humildade e iniciativa de me pedir que as explicasse”, disparou o filósofo.

Mesmo com a postagem, muitos seguidores do guru discordaram também pelas redes sociais. Críticas e apoio às manifestações contra Sergio Moro movimentaram o Twitter.