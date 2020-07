“Não existe bloco do Arthur Lira”, afirma deputado

PUBLICIDADE

O DEM e o MDB vão oficializar, nos próximos dias, o desembarque do Centrão, bloco liderado na Câmara pelo deputado Arthur Lira (Progressistas-AL), como antecipou Estadão/Broadcast. Os dois partidos já atuam de forma independente em torno do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), mas acabam ficando a reboque de Lira no encaminhamento de votações. O divórcio mostra os rumos antagônicos que as bancadas vão tomar em votações futuras, como na reforma tributária e na sucessão de Maia, em 2021.

Lira usou suas redes sociais, nesta segunda-feira (27), para explicar que “não existe o bloco do Arthur Lira”. “O bloco de partidos que é chamado de Centrão tem como objetivo manter o diálogo e a votação das pautas importantes para o país. O chamado bloco do centrão foi criado para formar a Comissão de Orçamento. Não existe o bloco do Arthur Lira.”

Veja a fala de Lira:

O bloco foi formado para votar o orçamento e é natural que se desfaça. Ele deveria ter sido desfeito em março, o que não aconteceu por conta da pandemia. — Arthur Lira (@ArthurLira_) July 27, 2020

Com informações do Estadão Conteúdo

