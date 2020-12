MP do governo deve centralizar vacinas autorizadas no Brasil

PUBLICIDADE

Por meio de publicações nas redes sociais realizadas nesta sexta-feira, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, declarou que o governo federal vai editar uma Medida Provisória para pedir que doses de vacina que venham a ser produzidas no país. De acordo com os relatos, o Ministério da Saúde vai solicitar doses de todas as vacinas que forem produzidas ou importadas para o Brasil. As informações são do jornal O Globo.

Embora o texto da MP não tenha esteja pronto, o governo federal deve destinar R$20 bilhões referentes a aquisição das vacinas.

“O ministro Pazuello me informou que será editada uma Medida Provisória que vai tratar dessa centralização e distribuição igualitária das vacinas. Toda e qualquer vacina certificada que for produzida ou importada será requisitada pelo Ministério da Saúde”, afirmou Ronaldo Caiado.

Além disso, o governador de Goiás declarou que “nenhum estado vai fazer politicagem”. A afirmação foi realizada uma semana após João Doria, governador de São Paulo, anunciar que o período de vacinação no estado vai começar no dia 25 de janeiro, data que é marcada pelo aniversário da capital paulista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Toda e qualquer vacina registrada, produzida ou importada no País será requisitada, centralizada e distribuída aos Estados pelo Ministério da Saúde. Pazuello me informou isso aqui em Goiânia, hoje. Nenhum estado vai fazer politicagem e escolher quem vai viver ou morrer de Covid”, disse Ronaldo Caiado.