Moro usa redes sociais para defender STF

PUBLICIDADE 

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro usou as redes sociais para apoiar e defender o Supremo Tribunal Federal (STF) após operação da Polícia Federal.

Os ministros do STF vêm sendo alvos de ataques de aliados do presidente Jair Bolsonaro após a ação. Moro afirma que “campanhas difamatórias contra adversários, ameaças e notícias falsas não têm a ver com liberdade de expressão”.

Veja:

Campanhas difamatórias contra adversários, ameaças e notícias falsas não têm a ver com liberdade de expressão. Um debate que não pode tirar o foco do que importa agora:defender o estado de direito e a vida.Meu respeito à democracia,ao Judiciário e às famílias de vítimas da Covid. — Sergio Moro (@SF_Moro) May 28, 2020