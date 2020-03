Moradores de diversas capitais do país realizam panelaços contra Bolsonaro

PUBLICIDADE 

Moradores de bairros de São Paulo e Rio se anteciparam na noite desta terça-feira, 17, a um protesto marcado para esta quarta-feira, 18, pelas redes sociais e fizeram panelaços e entoaram gritos de protesto contra o presidente Jair Bolsonaro.



Em São Paulo, houve registro de manifestações na Pompeia, Vila Madalena, Perdizes, Vila Romana e Água Branca, na zona oeste, Vila Buarque, Bela Vista, República e Santa Cecília, no centro. Na zona sul, foram registrados panelaços no Morumbi.



Na Pompeia, moradores de casas e prédios residenciais bateram panelas e gritavam “Fora, Bolsonaro” e “Ele, não”. Alguns manifestantes também faziam as luzes piscar e outros, barulho com vuvuzelas. Na Vila Madalena e Higienópolis, muitos gritos de “Fora, Bolsonaro” foram relatados.



No Rio, houve registro de protestos no Jardim Botânico e Laranjeiras. Em Brasília, na Asa Norte, não foi registrado panelaço, mas houve muitos gritos de protesto.

