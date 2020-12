Mario Frias tem princípio de infarto e é internado em Brasília

PUBLICIDADE

Nesta sexta-feira (11), a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República comunicou que Mario Frias, secretário especial de Cultura, deu entrada no hospital com suspeita de infarto.

Mario Frias está internado no Hospital Santa Luzia, em Brasília e, segundo a nota publicada, o secretário passa por um cateterismo, que mede a saturação do oxigênio e as pressões intracardíacas.

Aguarde mais informações